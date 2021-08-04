Исследование доказывает снижение заболеваемости COVID-19 среди привитых людей

Британские исследователи доказали снижение уровня заболеваемости коронавирусом среди привитых людей. Результаты полного курса инъекций демонстрируют в три раза лучший результат по сравнению с не вакцинированными.

Распространившийся по всей планете коронавирус вызвал необходимость повсеместной вакцинации. Однако во многих странах до сих пор есть люди, которые не готовы делать уколы для профилактики летальной болезни. Британские исследователи решили установить, насколько эффективны подобные средства в противостоянии инфицированию COVID-19.

Как рассказывается в публикации сотрудников Имперского колледжа Лондона и компании Ipsos MORI, инъекции двух компонентов снижают риски заражения в три раза. Об этом говорит исследование, проведенное в течение почти месяца с конца июня до середины июля. Более 8200 мазков были взяты у жителей Англии, после чего полученные данные были подвергнуты анализу. Результаты показали, что прививка уменьшает вероятность инфицирования втрое, при этом речь идет о полном курсе вакцинации.

Кроме того, исследователи обращают внимание на меньшую заразность привитых граждан по сравнению с теми, кто не сделал укол. Причиной этого, как пишет «Политэксперт», является меньшая вирусная нагрузка на организм людей, вследствие чего они также выделяют гораздо меньше патогенных частиц.