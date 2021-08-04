 

Изменение вкусовых привычек может указывать на смертельно опасную болезнь

04.08.2021, 10:30, Разное
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Рустем Топузов, ассистент кафедры госпитальной хирургии, сообщил, что преобразование привычек человека может сигнализировать о смертельно опасном заболевании. Эксперт заявляет, что непонятное снижение веса может оказаться признаком онкологии на ранней стадии.
Часто люди не сразу замечают изменения, которые происходят с их организмом. Но после того, как вес человека необъяснимым образом начинает снижаться – люди задумываются о посещении доктора. Специалист напоминает, что если такой симптом сопровождается частой рвотой после приема пищи, тошнотой, чувством кома в нижнем отделе пищевода, возникают нарушения прохождения еды, то есть повод задуматься о посещении доктора.

Как пишет «Слово и Дело», кровотечение в желудке не считается ранней симптоматикой, но тоже может сообщать о недиагностированной болезни. Медики советуют после 45 лет проходить онкоскрининг в рамках первичного диагностирования заболевания.

Источник: slovodel.com



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