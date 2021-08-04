 

Медики напомнили о важном симптоме, сигнализирующем о диабете 2 типа

04.08.2021, 10:30, Разное
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Доктора напоминают о важном симптоме, который может указывать на развитие проблемы, вызванной последствиями гипергликемии и диабета 2 типа. Высокий сахар в крови приводит к нарушениям функционирования почек, у больного может наблюдаться отек конечностей.
В период развития диабета 2 типа организм посылает определенные сигналы о том, что он не может выработать нужное количество инсулина, либо инсулин не усваивается должным образом. При нарушениях, которые связаны с его выработкой, уровень сахара в крови может повышаться и вызывать опасные для жизни людей последствия.

Некоторые из признаков нарушения сахара в крови проявляются в стопах. Эксперты Американской диабетической ассоциации (ADA) сообщают, что часто при диабете появляется периферическая невропатия, которая сигнализирует о повреждении нервов в результате нарушений кровообращения в связи с повышенным сахаром. Как правило, патология начинается сразу в обеих стопах.

Люди, которые заболевают диабетом 2 типа, озвучивают определенные жалобы на состояние стоп – это должно быть сигналом для врачей проверить, повышен ли сахар в крови. Больные ощущают колющую, жгучую, стреляющую боль в ногах. Ступни бывают довольно чувствительны даже к простым прикосновениям, возникает чувство, что на ноги надели носки. Человек ощущает сильные боли ночью, а руки и ноги бывают очень холодными или горячими.

При любом подозрении на диабет специалисты рекомендуют обращаться к докторам, так как очень важно определить болезнь на ранней стадии, чтобы предотвратить разрушительные последствия на организм. Если у людей диагностирована периферическая невропатия, то им необходимо стабилизировать уровень сахара в крови.

Источник: www.medikforum.ru



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