 

ERR – «вызывающий сожаление шаг» — эстонский МИД отреагировал на высылку дипломата из России

04.08.2021, 10:28, Новости дня
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В МИД Эстонии выразили сожаление в связи с решением российских властей выслать ещё одного сотрудника эстонской дипломатической миссии. Такое решение было принято в ответ на аналогичную меру, принятую в отношении сотрудника посольства РФ в Таллине после задержания эстонского консула Марта Лятте в Санкт-Петербурге, поясняет ERR.


Reuters

Россия объявила во вторник о высылке сотрудника эстонской дипломатической миссии в Москве. Соответствующее сообщение было опубликовано во вторник на сайте Министерства иностранных дел РФ.

Высылку эстонского дипломата в российском дипведомстве объяснили принципом взаимности: поскольку РФ 7 июля объявила о высылке консула генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге Марта Лятте «в связи с деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом», МИД Эстонии 15 июля в ответ выслал сотрудника посольства РФ в Эстонии.

При этом в Москве при высылке Лятте заявили, что «дальнейшая эскалация Таллином ситуации вокруг этого эпизода приведёт к неминуемым ответным шагам», в связи с чем РФ теперь высылает еще одного эстонского дипломата. Соответствующая нота была вручена во вторник послу Эстонии в РФ Маргусу Лайдре. Высылаемый сотрудник эстонского посольства в Москве должен будет выехать из РФ в недельный срок.

В МИД Эстонии выразили сожаление по поводу этого шага. «Высылка эстонского дипломата — вызывающий сожаление шаг, который не будет способствовать двустороннему дипломатическому общению. Мы тщательно взвесим свои последующие действия», — прокомментировали ERR в эстонском дипведомстве решение российских властей.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ 7 июля объявила о задержании консула Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Марта Лятте. Он якобы был задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера. В МИД Эстонии эти обвинения назвали постановочными и безосновательными, осудив задержание Лятте и назвав его «провокационным».

«Консул находился на рабочей встрече в Санкт-Петербургском политехническом университете. После встречи ФСБ задержала его на полтора часа. Его обвинили в присвоении материалов, имеющих важное значение», — пояснила руководитель отдела по связям с общественностью эстонского дипведомства Аари Леммик.

Дата публикации 03 августа 2021 года. 



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