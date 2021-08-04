Пассажирские поезда столкнулись в Чехии

Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии у села Милавче в районе города Домажлице, десятки человек получили ранения, двое погибли, сообщил представитель объединенной службы спасателей и пожарных республики Петер Понцар.

Понцар сообщил, что, по предварительным данным, «около 50 человек получили ранения», передает ТАСС.

«Два человека погибли, семеро получили тяжелые ранения и находятся в критическом состоянии. Есть еще 31 раненый, но их состояние не вызывает беспокойства у медиков», – добавил он.

Ранее пассажирский поезд сошел с рельсов на Тайване, не менее 40 человек погибли и 61 пострадал.