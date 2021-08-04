 

Умер посол Сербии в Москве

04.08.2021, 10:20, Новости дня
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Сербский посол в РФ Мирослав Лозански скончался от сердечного приступа, находясь в отпуске в Сербии, сообщили в посольстве.

«Посол Сербии в РФ Мирослав Лозански скончался от сердечного приступа. Он находился в отпуске в Сербии и должен был вернуться в Москву 22 августа», – сообщили в дипмиссии, передает РИА «Новости».

Президент Сербии Александар Вучич выразил соболезнования в связи со смертью посла республики. «Выражаю самые глубокие соболезнования семье Мирослава Лазанского и всем людям, которые искренне любили этого великого человека. Сербия потеряла большого человека, своего посла в Российской Федерации, одного из лучших специалистов в геополитике, военной стратегии, выдающегося журналиста и публициста и прежде всего хорошего человека. Человека, который Сербию любил больше всего на свете. Спасибо ему за все, что он сделал для нашей страны, вечная ему слава», – отметил Вучич, передает ТАСС.

В свою очередь глава МИД Никола Селакович написал на своей странице в Instagram: «Прощайте, уважаемый посол, дорогой друг и великий серб».

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Публикация от Никола Селаковић (@nikolaselakovic.official)

Лазански, возглавлявший диппредставительство в РФ с 2019 года, ушел из жизни в возрасте 70 лет. Он умер ночью в своем доме в Белграде от сердечного приступа.

Лазански – известный сербский военный журналист, писатель и военный эксперт. Он освещал события в Сирии, Сомали, Афганистане, Чечне, Демократической Республике Конго, Ираке, Иране, Ливане, Йемене и Ливии. За время своей журналистской деятельности Лазански взял интервью более чем у 50 министров обороны разных стран, а также беседовал с советским военным руководством и генеральными секретарями НАТО. С 2016 по 2019 год он являлся депутатом Народной скупщины (однопалатного парламента).



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