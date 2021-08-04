 

Белорусское телевидение включило рекламу в момент попадания таракана в трансляцию футбольного матча на Олимпиаде

04.08.2021, 9:51, Разное
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Во время футбольного матча между олимпийскими сборными Аргентины и Испании в прямой эфир попал ползущий таракан. Это вынудило Белтерадиокомпанию на несколько минут прервать прямую трансляцию футбольного матча. По мнению телевизионщиков, действие было политической провокацией, направленной на свержение конституционного строя Беларуси.

По мнению главы Белтерадиокомпании Ивана Эйсмонта, оператор телетрансляции был напрямую связан с польскими спецслужбами, а таракан на бордюре был подослан специнструкторами НАТО. Также КГБ Беларуси перехватило стенограмму разговора оператора трансляции с основателем признанного экстремистским в Беларуси телеграм-канала NEXTA Степаном Путило. Исходя из стенограммы, удалось узнать, что операцию по подсылке таракана на бордюре возглавлял сам Путило. Его роль заключалась в том, чтобы незаметно проникнуть внутрь стадиона и подбросить таракана. В тот же момент по сигналу ещё одного основателя признанного экстремистским телеграм-канала Антона Мотолько, оператор должен был переместить фокус на самого таракана и, таким образом, призвать белорусских граждан свергнуть Александра Лукашенко. Помимо этого, оператору трансляции обещали 300 долларов за работу.

В конце заявления в КГБ Беларуси заявили, что личность преступника была установлена. Им оказался 43-летний белорус, уехавший во время Олимпиады работать оператором. На него уже заведено уголовное дело по факту призыва к свержению государственного строя, по которой ему грозит смертная казнь.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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