«Умный» инсулин полностью автоматизирует контроль сахара в крови



1

минута

Инсулин, который после введения адаптируется к уровню сахара, может стать реальностью. Профессор и его коллеги разработали «переключатель», активируемый с помощью простого сенсора, улавливающего сахар. Этот «переключатель» внедрили в структуру инсулина и получилась автономная система.

По словам ученых, в структуре инсулина есть один защитный элемент, напоминающий шарнир. В закрытом состоянии он призван поддерживать стабильность гормона. А в открытом состоянии позволяет инсулину работать, то есть, снижать уровень сахара. Специалисты создали искусственный “шарнир”, который должен закрываться автоматически, когда уровень сахара в крови падает.

«Еженедельный» инсулин скоро может изменить жизнь пациентов

Лечение сахарного диабета инсулином, который необходимо вводить один раз в неделю, столь же эффективно и безопасно, как и терапия инсулином, который нужно применять каждый день. Это подтвердили два исследования фазы 2, опубликованные в Diabetes Care. Окончательные данные об эффективности этого препарата появятся после завершения крупного исследования, которое уже началось.

Читать статью

Раскрытие будет разрушать внутреннюю связь, предназначенную для стабилизации неактивной формы инсулина, тем самым, обеспечивая взаимодействие с рецептором этого гормона в теле. Пока создан прототип, реагирующий на фруктозу. Но ученые уверены, что получить работающую версию, чувствительную к глюкозе, не будет проблемой.