 

«Умный» инсулин полностью автоматизирует контроль сахара в крови

04.08.2021, 9:42, Разное
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Инсулин, который после введения адаптируется к уровню сахара, может стать реальностью. Профессор и его коллеги разработали «переключатель», активируемый с помощью простого сенсора, улавливающего сахар. Этот «переключатель» внедрили в структуру инсулина и получилась автономная система. 

По словам ученых, в структуре инсулина есть один защитный элемент, напоминающий шарнир. В закрытом состоянии он призван поддерживать стабильность гормона. А в открытом состоянии позволяет инсулину работать, то есть, снижать уровень сахара. Специалисты создали искусственный “шарнир”, который должен закрываться автоматически, когда уровень сахара в крови падает.

«Еженедельный» инсулин скоро может изменить жизнь пациентов

Лечение сахарного диабета инсулином, который необходимо вводить один раз в неделю, столь же эффективно и безопасно, как и терапия инсулином, который нужно применять каждый день. Это подтвердили два исследования фазы 2, опубликованные в Diabetes Care. Окончательные данные об эффективности этого препарата появятся после завершения крупного исследования, которое уже началось.

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Раскрытие будет разрушать внутреннюю связь, предназначенную для стабилизации неактивной формы инсулина, тем самым, обеспечивая взаимодействие с рецептором этого гормона в теле. Пока создан прототип, реагирующий на фруктозу. Но ученые уверены, что получить работающую версию, чувствительную к глюкозе, не будет проблемой. 



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