 

Тимановская улетела из Токио в Вену

04.08.2021, 9:40, Новости дня
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“Причины смены пункта назначения в последний момент не уточняются. По некоторым данным, такое решение могли принять сотрудники посольства Польши, сопровождавшие спортсменку”, – отметили в сообщении.

Тимановская вылетела из Токио рейсом авиакомпании Austrian Airlines, который должен был приземлиться в Вене. Представитель белорусской диаспоры, который общался с легкоатлеткой, сказал, что дипломаты изменили ее рейс из соображений безопасности, сообщило агентство Reuters.

Изначально планировалось, что Тимановская вылетит из Токио в Варшаву.

Контекст:

Тимановская 1 августа заявила в соцсетях, что белорусские спортивные функционеры решили без ее ведома выставить ее на Олимпиаде на 400-метровке, хотя она бегает дистанции по 200 м. Это произошло, так как белорусский НОК “накосячил” и у спортсменок, которые должны были впервые принимать участие в Олимпиаде, не было достаточного количества допинг-проб, пояснила Тимановская. 

Когда ситуация стала публичной, НОК Беларуси снял спортсменку с соревнований “в связи с эмоционально-психологическим состоянием”. Ее попытались посадить на самолет в Минск, по ее словам – принудительно. Тимановская ехать отказалась, так как опасается, что в Беларуси ее посадят в тюрьму. При этом, по словам легкоатлетки, в ее истории политики нет.

Позднее СМИ опубликовали аудиозапись разговора Тимановской, предположительно, с главным тренером сборной Беларуси Юрием Моисевичем и начальником национальной команды по легкой атлетике Артуром Шумаком. “Поступило такое указание: ты сегодня вылетаешь домой… Если ты хочешь выступать дальше за Республику Беларусь, то послушай то, что тебе рекомендуют: приедь, поедь домой, к родителям, куда угодно”, – говорят собеседники спортсменке. Ей также рекомендовали “смириться” и “не выставлять свою гордыню”, потому что “так люди суицидом заканчивают”.

Спортсменка обратилась в Международный олимпийский комитет и в полицию. Чехия и Польша предложили ей защиту и помощь.

Муж Тимановской Арсений Зданевич 2 августа уехал из Беларуси в Киев. Сама Тимановская попросила убежища у Польши, ей выдали гуманитарную визу. 

В МОК потребовали объяснений от Беларуси и допустили введение новых санкций против НОК страны в связи с инцидентом с Тимановской.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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