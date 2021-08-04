 

Maruv о пластике: Ха-ха, никогда! Потому что я идеальная!

04.08.2021, 9:40, Новости дня
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Один из них предложил 30-летней певице услуги пластического косметолога или хирурга.

“Ха-ха-ха, никогда! Потому что я идеальная! Посмотри на это личико”, – ответила Maruv.

Скриншот: maruvofficial / Instagram
Контекст:

Maruv (настоящее имя певицы – Анна Корсун) родилась в Павлограде 15 февраля 1991 года. В 2019 году певица стала победительницей украинского нацотбора на “Евровидение”, однако отказалась от поездки, заявив, что не готова выступать “с лозунгами, превращая пребывание на “Евровидении” в промоакции политиков”.

Maruv живет в Украине, но часто выступает в России. У нее заключен контракт с Warner Music Russia. В 2018 году Maruv назвали “прорывом года”. В июле 2020 года певица зарегистрировалась на российской платформе шведского стримингового музыкального сервиса Spotify. Была судьей шоу “Суперстар!” на российском канале НТВ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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