 

“Сексуальная красотка”. Тина Кароль снялась в необычной позе

04.08.2021, 9:40, Новости дня
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“Пусть будет красиво этим летом!” – написала она.

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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

“Не очень удачный ракурс фото. Нога смотрится как чужая…” – прокомментировала подписчица alewkasunny.

“Тема сисек не раскрыта!” – заявил costyancosovich.

“Сексуальная красотка Тина”, – написал astrolog2202.

Контекст:

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе “Новая волна” и получила специальную премию от певицы Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе “Евровидение”, где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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