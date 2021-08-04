Дизайн нового Genesis GV60 раскрыли до премьеры

Пользователям стали доступны изображения новой электрической модели под названием Genesis GV60.

Фотографии опубликовали в рамках проводимой рекламной кампании. Отличить обновленную версию электрокара Genesis GV60 можно по выдвижным ручкам, задней стойке, а также встроенным камерам, замещающим зеркала. Автомобиль построен на архитектуре E-GMP. Что касается технических параметров, автомобиль полностью повторяет данные от Hyundai Ioniq 5.

Кроме того, на задней стойке добавили вставку, а также автомобиль имеет «парящую» крышу. С задней части установки компактный спойлер, а по всему кузову применили пластиковый обвес. По шпионским снимкам очевидно, что официальная премьера электрокара состоится в ближайшее время.