 

Дизайн нового Genesis GV60 раскрыли до премьеры

04.08.2021, 9:38, Новости дня
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Пользователям стали доступны изображения новой электрической модели под названием Genesis GV60.

Фотографии опубликовали в рамках проводимой рекламной кампании. Отличить обновленную версию электрокара Genesis GV60 можно по выдвижным ручкам, задней стойке, а также встроенным камерам, замещающим зеркала. Автомобиль построен на архитектуре E-GMP. Что касается технических параметров, автомобиль полностью повторяет данные от Hyundai Ioniq 5.

Кроме того, на задней стойке добавили вставку, а также автомобиль имеет «парящую» крышу. С задней части установки компактный спойлер, а по всему кузову применили пластиковый обвес. По шпионским снимкам очевидно, что официальная премьера электрокара состоится в ближайшее время.



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