“Был овощем”: Джиган впервые рассказал, как проходил реабилитацию в рехабе

Популярный рэпер Джиган впервые откровенно пояснил о том, как проходил реабилитацию в рехабе. Артист попал туда в США через несколько недель после появления на свет сына Давида.

В учреждении Джиган провел несколько недель. Тогда артист находился на грани окончательного разрыва со своей супругой Оксаной Самойловой, но многодетной семье удалось сохранить брак. Состояние артиста увидело общественность, поскольку он не стеснялся записывать видео для раздела «Истории». Тогда Джиган заставлял дочерей принести ему пиво, нецензурно выражался.

В какой-то период Оксана Самойлова заявила о начале бракоразводного процесса, но потом решила дать мужу еще один шанс. Несмотря на все трудности, пара смогла сохранить отношения. Модель помогала Джигану в борьбе с наркотической зависимостью. Артист очень благодарен супруге за все.

Сейчас артист хочет предостеречь молодежь от ошибок. В рехабе за несколько недель ему поставили 90 капельниц. Джиган никому не советуют оказываться в подобных учреждениях. К тому же там находятся люди с психическими отклонениями. С ним исполнитель не общался, поскольку был «овощем».

Напомним, что в сложный период времени Джигану также помог рэпер Тимати. Раньше артисты плохо общались и даже конфликтовали. Однако теперь они дружат семьями, записывают совместны треки.

Источник: www.starhit.ru