Агата Муцениеце хотела ребенка от суррогатной матери

Известная российская актриса Агата Муцениеце призналась, что в свое время хотела ребенка от суррогатной матери. Ранее она не испытывала особого восторга при виде детей. Когда артистка встретила Павла Прилучного, то поняла, что хочет стать матерью.

Агата Муцениеце не перестает говорить о том, что Тимофей и дочь Мия являются для нее смыслом жизни. Несмотря на плотный рабочий график, артистка старается проводить с наследниками все свое время. Она мечтает стать для детей идеальной мамой. Трепет по отношению к малышам Муцениеце испытывала далеко не всегда.

В более молодом возрасте актриса никогда не хотела детей. В 19 лет она думала, что у нее будет один ребенок, выношенный суррогатной матерью. Сейчас звезда «Закрытой школе» настолько любит своих наследников, что хотелось бы родить еще одного.

Агата Муцениеце в июле отправила детей отдыхать в Латвию к своим родственникам. В это время она находилась в России, где были рабочие дела. Когда появилось свободное время, артистка первым делам отправилась к детям.

Оба ребенка были рождены в браке с Павлом Прилучным. Агата Муцениеце и ее бывший муж сохранили равные права на опеку над сыном и дочерью. Дети проживают вместе с матерью, но они часто бывают в гостях у отца.

Агата Муцениеце очень тяжело пережила развод. До сих пор актриса эмоционально не восстановилась после разрыва с Павлом Прилучным. Пока она не готова вступать в новые отношения. У самого же актера давно развивается роман со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович.

Источник: www.starhit.ru