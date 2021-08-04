Некачественный провод зарядки может привести к поломке смартфона

Эксперты заявили, что некачественный провод зарядного устройства в ряде случаев может привести к поломке смартфона. Специалист Денис Кусков рассказал, как выбрать приспособление, чтобы оно не сказалось негативно на гаджете.

Для покупки зарядного устройства лучше отправиться в официальный магазин, чтобы продукт не оказался подделкой. По словам Дениса Кускова, там должна продаваться приспособления от производителя, которые точно не причинят вреда смартфону. Все девайсы, поставляемые с мобильным устройством, являются официальным комплектом поставщика. Дополнительное оборудование по возможности лучше покупать в таких же торговых точках. В неофициальных магазинах подобная продукция будет стоить дешевле, но присутствует риск причинения вреда смартфону.

Существуют определенные признаки, по которым можно определить подделку. Важно зайти на сайт и посмотреть реальную стоимость зарядного устройства. В силу определенных обстоятельств ценник в других местах может быть снижен на 10%. Если человек нашел продукт еще дешевле, то его качество вызовет вопросы.

Источник: radiosputnik.ria.ru