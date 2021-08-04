 

CNN – «приехали, сфотографировались и уехали» — турки винят власти в нежелании тушить пожары

04.08.2021, 9:34, Новости дня
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Жители турецких деревень, оказавшиеся в районе лесных пожаров, раскритиковали власти за неспособность остановить буйство стихии. По их словам, им самим приходится тушить подступающее пламя с помощью подручных средств, передаёт CNN.

Турецкие власти приковали к себе пристальное внимание. В то время как пожарные стараются сдержать распространение смертоносных лесных пожаров, охвативших южное побережье страны, жители некоторых деревень пытаются самостоятельно бороться с пламенем.

Они предпочитают оставаться и подвергать свои жизни опасности вместо того, чтобы эвакуироваться. По их словам, правительство шлёт недостаточно ресурсов для помощи.

МУЖЧИНА: Всё началось вчера вечером. Давайте я вам расскажу, что мы видели. Чиновники приехали, сделали несколько селфи, а затем просто уехали. Нам, остальным жителям деревни пришлось самим о себе позаботиться. Мы тушим пожары с помощью шлангов, цистерн и вёдер с водой. Никто нам не предложил никакой помощи.

Представитель правительства отверг критику. Он заявил, что людям компенсируют их потери.

Ситуацию для пожарных усугубляет то, что из-за аномальной жары температура в Южной Европе приближается к рекордным значениям. И не только Турции приходится иметь дело с этими пожарами.

В Италии пожары горят на Адриатическом побережье, а в Сицилии их усилению способствуют сильный ветер и избыток тепла. Несколько деревень на востоке Греции были уничтожены лесными пожарами. Как ожидается, рост температуры в регионе сохранится в ближайшие дни.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 03 августа 2021 года.



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