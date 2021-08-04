 

France 24 – вариант «дельта» теперь и в Ухани — новый очаг COVID-19 вызывает большие опасения

04.08.2021, 9:34, Новости дня
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В китайском городе Ухань, где полтора года назад началась эпидемия коронавируса, выявили первые случаи заболевания вариантом «дельта» и снова вводят строгие ограничения. Этот более заразный штамм распространяется из нового очага в аэропорту города Нанкин, откуда его разнесли по всей стране активно путешествующие туристы, пишет France 24.

ЧАРЛЬЗ ПЕЛЛЕГРЕН, корреспондент France 24: Согласно китайским службам здравоохранения, существует три фактора, которые объясняют, почему этот последний очаг инфекции вызывает больше опасений, чем те, что мы до этого могли наблюдать в Китае. Прежде всего потому, что речь идёт о варианте «дельта», который гораздо более заразный, чем предыдущие версии коронавируса. Далее, потому что этот эпидемический очаг зародился в густонаселённом и очень мобильном городе, а именно: в аэропорту города Нанкин в провинции Цзянсу. Это объясняет, почему вирус смог распространиться по всей территории Китая.

Наконец, сейчас продолжается летний период, когда многие китайцы перемещаются по стране. Так, среди семи случаев заражения COVID-19, обнаруженных в Ухани в этот понедельник, один из заболевших подхватил коронавирус на платформе железнодорожного вокзала в провинции Хубэй: он стоял рядом с группой туристов, ехавших из провинции Цзянсу, где возник новый очаг заболевания.

Власти Китая развернули настоящую борьбу в попытке сдержать этот новый очаг заболевания. Этим объясняется масштабное тестирование, которое можно наблюдать в Ухани, а также других городах, например, в Нанкине. Также проходит чрезвычайно подробное отслеживание контактов и, конечно, изоляция — мы видели сотни тысяч человек по всей стране, которые в течение последних дней уже находятся на карантине. И, конечно, (власти. — ИноТВ) продолжают кампанию по вакцинации: в Китае ввели уже 1,6 миллиарда доз.

Дата выхода в эфир 03 августа 2021 года.



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