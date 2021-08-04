Главред – украинцы продолжат покидать страну в поисках лучшей жизни

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник уверен, что украинцы, которые имеют возможность трудоустроиться в странах Европы, будут выбирать переезд и будут оставаться в ЕС на постоянное место жительства. Как пишет он в материале для портала «Главред», по прогнозам демографов, к 2030 году количество трудоспособного населения на Украине сократится на 3 миллиона человек, что приведёт к ситуации, когда не будет хватать рабочих рук для предприятий, существующих сегодня.



Reuters

Украинцы, которые имеют возможность трудоустроиться в странах Европы, будут выбирать переезд и будут оставаться в ЕС на постоянное место жительства, считает президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник. Как пишет он в заметке для портала «Главред», эти процессы происходили и раньше, потому что украинцам надо зарабатывать деньги.

Только в прошлом году Польша выдала для украинцев 1,8 миллионов приглашений на работу, то есть это количество почти соответствует тому, что выдалось в прошлые годы. Количество перечисленных на Украину денег в 2020 году оказалась на 200 миллионов больше, чем в 2019-м, что также подтверждает тот факт, что трудовая миграция по крайней мере не снизилась. И несмотря на коронавирусные ограничения, желание работодателей в Европе нанимать украинцев не уменьшилось.

«Украинцы, которые имеют возможность трудоустроиться в странах Европы и видят совсем другой пример существования общества, социальные отношения и результат от уплаты налогов, соответственно, будут выбирать переезд и будут оставаться в европейских странах на постоянное место жительства.

По прогнозам демографов, к 2030 году количество трудоспособного населения сократится на 3 миллиона человек, и если добавить к этому выезжающих из страны, то, как следствие, мы получим ситуацию, когда не будет хватать рабочих рук для предприятий, существующих сегодня. И тогда появится вопрос о том, кто будет инвестировать деньги на Украину», — заключает эксперт.