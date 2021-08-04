 

Экс-премьер Украины Азаров о команде Зеленского: Более убогих физиономий я не встречал

04.08.2021, 9:30, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский часто становится объектом довольно жесткой критики со стороны своих соотечественников. Среди основных претензий к политику наиболее часто встречаются неспособность предпринимать решительные действия, а также доверие тем людям, которые мешают стремительному процветанию Незалежной.

Недавно характеристику Владимиру Александровичу дал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Он подверг критике как самого президента, так и тех персон, которые составляют окружение первого лица страны.

Азаров призвал людей внимательно посмотреть на лица тех, кто ответственен за принятие ключевых решений, передает Life. Кроме того, по мнению политика, все станет предельно ясно, если послушать хотя бы несколько минут выступления Зеленского.

Под раздачу попали и представители судебной ветви власти, которые преследуют оппозиционных деятелей. Говоря об этих людях, Азаров отметил, что не встречал более убогих физиономий.

Напомним, ранее о Зеленском высказался экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. Он не исключил, что президент Незалежной может спровоцировать войну на территории страны.



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