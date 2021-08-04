Киев исключил шантаж на встрече Зеленского и Байдена

Переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена пройдут без повышенных тонов и шантажа, сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Президент Украины второй после канцлера Германии представитель Европы, посетивший США по приглашению президента Байдена. У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких повышенных тонов или какого-то шантажа», – написал Кулеба в Facebook.

По его словам, это будет «разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евро-атлантического пространства».

Кулеба также сообщил, что Зеленский поедет в США «в сильной позиции» – сразу после саммита «Крымской платформы».

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил о планах посетить США для подготовки визита Зеленского в Вашингтон. При этом председатель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что непубличная часть встречи Байдена и Зеленского после соглашения США и Германии по «Северному потоку – 2» якобы будет проходить на «повышенных тонах».