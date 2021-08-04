«Они хотели на нас напасть»: депутат объяснил убийство трех амурских тигров самозащитой

Сотрудники УМВД по Приморскому краю начали проверку в отношении депутата думы уссурийского городского округа Николая Грибланского после убийства им трех краснокнижных животных в местном заповеднике.

«Я действовал абсолютно в рамках закона, это были три исключительных случая. Мы гуляли с семьей по лесу, собирали грибы и ягоды. Я решил проверить периметр и в бинокль увидел тигрицу и двух ее детенышей, тогда я еще не знал, что они были амурскими. Животные находились примерно в километре от меня и двигались прямо в нашу сторону. Я не мог медлить, знал, что тигрица хотела напасть на нас, поэтому и выстрелил. Тогда детеныши начали разбегаться в разные стороны, я понял, что они хотят напасть с флангов. Они были быстрые, но благо, у меня с собой было много патронов. Я действовал в рамках самообороны, на кону была моя жизнь и жизнь моей семьи». – рассказал Николай Грибланский.

С 1 августа в России вступил в силу закон, допускающий добычу краснокнижных животных в исключительных случаях, в том числе и с целью самообороны. Прокуратора Приморского края пока не нашла правонарушений в убийстве амурских тигров, однако депутат будет обязан оплатить штраф в размере трех тысяч рублей за сбор грибов и ягод в заповедной зоне.

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