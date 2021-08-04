Йодом, зеленкой или антибиотиком? Как лечить ссадины в домашних условиях



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Ссадины — это механическое повреждение наружного слоя эпидермиса, которые характеризуются множественными мелкими и крупными царапинами, из которых проступают капельки лимфы или крови. Чаще всего ссадины образуются из-за падения на твердую или шероховатую поверхность, и преимущественно на локтях или коленках. Падение с велосипеда или во время игры в футбол или просто бега — чаще всего этим «грешат» дети и подростки, хотя летом ссадину может получить и взрослый человек. Летом мы носим легкую открытую одежду, которая не защитит кожу от повреждений.

Чаще всего ссадины заживают без какого-либо серьезного вмешательства, однако следует позаботиться о том, чтобы не было нагноений и предотвратить возможное размножение бактерий в открытых ранках.

Первая помощь в домашних условиях

Вот что рекомендуют врачи в том случае, если кто-то из ваших близких пришел домой с ссадиной на коленке:

Прежде чем обработать свою или чужую ссадину, обязательно тщательно вымойте руки с мылом. По возможности обработайте антисептиком. Это необходимо, чтобы избежать попадания инфекции в рану.

Осторожно промойте поврежденный участок кожи под теплой проточной водой. Постарайтесь удалить грязь и другие частицы, но не трите ссадину, чтобы не повредить кожу еще больше.

Нанесите на ссадину тонкий слой вазелина или мази с антибиотиком, например, бетадин. Это поможет предотвратить попадание и размножение инфекций. Но если из-за этих средств появилась сыпь или покраснение, лучше отказаться от еих использования.

Лучше не использовать йод или зеленку. В крайнем случае – только для обработки очень легких и поверхностных ссадин. Эти могут вызвать ожог кожи, что лишь усугубит болевые ощущения пострадавшего.

Наложите чистую повязку, например, кусок марли. Это необходимо для того, чтобы место ссадины оставалось чистым и не было дополнительных повреждений.

Меняйте повязку минимум раз в день. Также необходимо ее менять всякий раз при намокании и загрязнении поврежденного участка. Это нужно делать осторожно по направлению роста волос, замедляясь, если повязка прилипла к образовавшимся корочкам (струпьям). Если снять не получается, нужно приготовить слабый солевой раствор: 1/3 чайной ложки соли на литр воды. Смочите рану в повязке на несколько минут и попробуйте снять снова.

Ни в коем случае не отрывайте корочки. Они образуются из свернувшейся крови и отмерших частиц кожи для защиты пораженного участка от инфекции. Постепенно они отслоятся сами.

Когда надо бить тревогу?

Заживление ссадины начинается практически сразу, и этот процесс может длиться от нескольких дней до нескольких недель. Длительность восстановления может увеличиваться в связи с несколькими факторами:

общий характер повреждения: чем больше и глубже ссадина, тем дольше она заживает;

общее состояние здоровья человека;

возраст — чем старше человек, тем дольше времени занимает восстановление;

наличие сосудистых заболеваний;

курение.

Вам следует как можно скорее обратиться к врачу, если появились симптомы распространения инфекции:

нет никаких признаков заживления даже спустя несколько дней;

усилилась боль в месте повреждения;

ссадина и кожный покров вокруг нее остается теплым, опухшим или красным;

повышается температура;

появилось нагноение или другие выделения.

В этом случае пострадавшему может потребоваться более серьезное лечение, включая курс антибиотиков. Не откладывайте визит к специалисту.