В Украине за сутки заболели COVID-19 почти тысяча человек

Среди новых пациентов – 59 детей и 48 медработников.

Также за прошлые сутки скончалось 43 человека с COVID-19, в больницы попало 572 украинца, выздоровело – 570.

В понедельник сделали 47,4 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, больше всего новых случаев подтвердили в Киеве (236), Донецкой (91), Харьковской (75), Херсонской (71) и Днепропетровской (64) областях.

С начала пандемии в Украине подтвердили 2 255 345 случаев заболевания, выздоровело 2 188 273 пациента, 53 024 – умерли.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1913617725467990

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

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