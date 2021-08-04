“Предпенсионная дама, раздвигающая рогатку на каждом углу”. Волочкова показала задний и передний шпагаты

“Отдых в Греции продолжается! Впереди еще неделя греческих каникул, моря, солнца и радости”, – подписала первый пост Волочкова. “Поддерживаю растяжку”, – подписала она другой пост со шпагатом.

Суммарно вчерашние посты балерины собрали больше 25 тыс. лайков и свыше 1,1 тыс. комментариев.

“Нравятся мне, однако, предпенсионные дамы, усердно раздвигающие свою рогатку на каждом углу”, – написал romademidov.

“Проветривает!” – предположил valeriipogu.

“Циркуль достал уже”, – возмутилась churkina6831.

“Какая интересная коряга…” – прокомментировала шпагат Волочковой olgamazur78.

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Контекст:

Волочкова родилась 20 января 1976 года в Ленинграде (нынешний Санкт-Петербург). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре.

После увольнения из Большого театра начала сольную карьеру балерины. Причиной увольнения стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера. Сама Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман.

Балерина была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От этих отношений у артистки есть дочь Ариадна (2005).

В сети Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В последнее время снимки певицы вызывали осуждение у ее подписчиков.

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