“Не будет повышенных тонов и шантажа”. Кулеба начал визит в США

Кулеба и Ермак проведут встречи с советником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном, госсекретарем Энтони Блинкеном, сенаторами и американскими аналитиками.

Глава МИД Украины подеркнул, что Зеленский – второй после канцлера Германии Ангелы Меркель европейским лидером, который посетит США по приглашению президента Джо Байдена.

“У президентов есть ряд крупных тем. Но какими бы они ни были, не будет никаких “повышенных тонов” или какого-то шантажа. Будет разговор союзников, которые совместно работают над решением сложных проблем безопасности и процветания Украины, Европы и евроатлантического пространства”, – написал министр.

По его словам, Зеленский поедет в Соединенные Штаты “в сильной позиции” после учредительного саммита Крымской платформы, на который в Киев приедут более 30 партнеров Украины, в числе которых высокая делегация из США.

“США – стратегический партнер Украины номер один в области безопасности. Укрепление нашего военно-политического союза входит в топ-приоритетов недавно принятой Стратегии внешней политики Украины. Нас объединяют общие интересы, задачи, цели внешней политики и ценности наших народов. Это главное, а все остальное – информационный шум и догадки”, – заявил Кулеба.

https://www.facebook.com/dmytro.kuleba/posts/10159353912303389

Контекст:

Глава парламентской фракции “Слуга народа” Давид Арахамия 28 июля заявил, что встреча Зеленского с Байденом пройдет “на повышенных тонах”. Арахамия также назвал решение избавиться от ядерного оружия в обмен на Будапештский меморандум “роковой ошибкой” первого президента Украины Леонида Кравчука. Нардеп считает, что, если бы Украина оставалась ядерной державой, с Киевом по-другому бы разговаривали.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя заявление Арахамии, сказал, что глава фракции высказал позицию, “которую можно охарактеризовать как разочарование и вопиющее недопонимание реальных общеевропейских рисков” в связи с достройкой газопровода “Северный поток – 2”.

Визит Зеленского в США, должен состояться 30 августа. Главной темой визита и его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, говорил Кулеба.

5 июля на форуме “Украина 30” Зеленский рассказал о своих ожиданиях от визита в Вашингтон: “Он должен быть содержательным прежде всего. Это не туризм. Визит должен быть максимально наполненным и, что самое главное, результативным”.

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