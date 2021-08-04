 

В Украине за сутки от коронавируса привились 150 тыс. человек

04.08.2021, 8:46, Новости дня
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Первую дозу вакцины 3 августа получили 89 892 украинца, вторую – 63 366.

В течение суток работали 943 мобильная бригада, 2612 пункта иммунизации, 279 центр вакцинации.

Пресс-служба ведомства уточнила, что чаще всего вчера вакцинировали препаратом Pfizer – 57 090 доз. 52 922 украинца получил прививку вакциной Moderna, 34 141 – CoronaVac, 9105 – AstraZeneca.

С начала прививочной кампании привито 3 759 405 человек, из них получили одну дозу – 3 759 403 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 151 799 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 5 911 202 прививки.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1913630102133419

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа. В стране с 21 июля стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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