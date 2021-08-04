Компания Haval представила модель Monster

Китайский бренд Haval официально представил новую версию концепта XY весной нынешнего года.

Вместе с тем буквально несколько дней продемонстрировали серийную модификацию автомобиля. Напомним, первое знакомство с прототипом состоялось в рамках автосалона в Шанхае. Автомобилю дали название Monster. Разработчиками применена фирменная архитектура L.E.M.O.N. Предполагается, что новая модель получит гибридную силовую установку.

На сегодняшний день сертифицирована единственная модификация, предполагающая 1,5-литровый двигатель и мощность 184 л.с. В компании указали, что расход топлива в смешанном режиме составит 7 литров. Кроме того, новый гибридный экземпляр имеет опцию дистанционного управления.