 

Компания Haval представила модель Monster

04.08.2021, 8:44, Новости дня
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Китайский бренд Haval официально представил новую версию концепта XY весной нынешнего года.

Вместе с тем буквально несколько дней продемонстрировали серийную модификацию автомобиля. Напомним, первое знакомство с прототипом состоялось в рамках автосалона в Шанхае. Автомобилю дали название Monster. Разработчиками применена фирменная архитектура L.E.M.O.N. Предполагается, что новая модель получит гибридную силовую установку.

На сегодняшний день сертифицирована единственная модификация, предполагающая 1,5-литровый двигатель и мощность 184 л.с. В компании указали, что расход топлива в смешанном режиме составит 7 литров. Кроме того, новый гибридный экземпляр имеет опцию дистанционного управления.



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