 

Производство электрокара Zetta начнется до конца 2021 года

04.08.2021, 8:44, Новости дня
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Начало серийного производства нового отечественного электрокара Zetta могут начать до конца текущего года.

Вместе с тем модель является достаточно компактной, тогда как ее испытания практически завершены, что позволит до конца 2021 года осуществить официальный показ. Глава Минпрома РФ Денис Мантуров указал, что выход электрокара связан с планами по электрификации транспорта, тогда как доля производства такой техники до 2030% должна вырасти на 10%.

Готовящаяся к выходу модель Zetta City Model 1 отличается компактными размерами. Модель получит одновременно четырех электрических мотора с общей мощностью 108 л.с. Кроме того, разработчики анонсировали, что запас хода автомобиля будет достигать 180 километров. Ориентировочная цена электрокара составит 550 тысяч рублей.



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