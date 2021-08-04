Ученые обнаружили новое средство против коронавируса

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04.08.2021, 8:42, Разное
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Ученые в ходе проведения очередного исследования обнаружили новое средство против коронавируса. Речь идет о цветковом растении Nigella sativa, которое называется чернушка посевная. Оно растет в Западной Азии и Северной Африке.
По словам научных сотрудников, активным ингредиентом Nigella sativa является тимохинон. Он способен связываться с S-белком COVID-19. В результате вирус не сможет спровоцировать развитие легочной инфекции. Ученые считают, что элемент в силах остановить цитокиновый шторм, который появляется у пациентов, переносящих болезнь в тяжелой форме.

Исследователям удалось доказать, что тимохинон оперативно предотвращает высвобождение химических веществ интерлейкинов. Таким образом, у человека могут появляться аллергические состояния, например, экзема или астма. Кроме того, не исключены различные виды артрита.

Чернушка посевная отлично себя зарекомендовала в борьбе с высоким кровяным давлением. Это растение используется для профилактики сахарного диабета второго типа и высокого уровня «плохого» холестерина.

Источник: medicalxpress.com



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