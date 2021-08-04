Захватчики покинули судно в Оманском заливе

Захватившие в Оманском заливе судно люди покинули его, судно находится в безопасности, информирует британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO).

«Высадившиеся на борт покинули судно. Судно в безопасности. Инцидент завершен», – говорится в сообщении. При этом название судна не уточняется.

Тем не менее другим судам рекомендуется проявлять крайнюю осторожность при прохождении через этот район, передает РИА «Новости».

Накануне Британская организация по координации морских торговых перевозок (UKMTO) сообщила о возможном захвате танкера в Оманском заливе. В тот же день экипажи четырех танкеров у берегов ОАЭ передали предупреждение о потере контроля над судами. Позже появились данные, что захватившие в Оманском заливе танкер «Асфальт принцесс» (Asphalt Princess) под флагом Панамы приказали экипажу следовать в территориальные воды Ирана.

В прошлую пятницу компания Zodiac Maritime сообщила о нападении у берегов Омана на израильский танкер-химовоз Mercer Street. В результате инцидента погибли два члена экипажа. Позже экипаж вернул контроль над судном. Госсекретарь США Энтони Блинкен возложил ответственность за нападение на Иран. Глава израильского правительства Нафтали Беннет также заявил, что за атакой на судно близ берегов Омана стоит Иран. В МИД Ирана подчеркнули, что заявления о причастности Тегерана к атакам на танкер являются беспочвенными. Москва указала на отсутствие доказательств причастности Тегерана к атаке на судно.