Дикий человек из Коннектикута, бегающий и прыгающий с большой скоростью и ловкостью

"Джордж Хоскинс сказал, что видел, как Дикий человек выходил из курятника с двумя курицами под мышками. Джим Маддрах заявил, что успел сделать фотографию на свою камеру, однако снял лишь голову Дикого человека с кучей волос, но не его тело."

Эта история произошла в конце 19 века в штате Коннектикут (США), в городке под названием Уинстед.

Там внезапно объявился странный человек – дикий, совершенно голый, который жил в лесах и умел необычно быстро бегать и прыгать. Он поверг в панику весь район и до сих пор историки затрудняются сказать, что он представлял из себя.

Все началось 27 августа 1895 года, когда местная газета Winsted Evening Citizen опубликовала небольшую заметку о "диком человеке", с которым столкнулся один из жителей Уинстеда, когда отправился за дикими ягодами.

"В прошлую субботу в Коулбрук по делам приехал селектор Райли Смит. Находясь там, мистер Смит пошел в поле и начал собирать и есть ягоды с низких кустов в поле. Пока он нагибался, собирая ягоды, его бульдог, известный своей отвагой, со скулежом подбежал к нему и уселся между его ног.

Через секунду крупный мужчина, совершенно голый и покрытый волосами по всему телу, молниеносно выбежал из кустов и вскоре исчез. Смит – сильный, жилистый человек и имеет репутацию храброго человека, и его бульдог также известен своей отвагой, но Райли признает, что он был сильно напуган, а его собака была парализована страхом."

В заметке также упоминалось, что несмотря на свою внешнюю неповоротливость "дикий человек" двигался с "молниеносной скоростью" и совершал при этом "большие прыжки".

Автор заметки Лу Стоун описал Райли Смита как человека, который был известен своей честностью и не склонен к выдумкам.

На следующей неделе за этим замечательным отчетом последовала газета Winsted Herald , дочернее издание Evening Citizen, которая добавила к отчету больше информации:

"История Дикого человека вызвала в городе немало ажиотажа. Мало что можно добавить к этой истории, кроме того, что мистер Смит утверждает, что этот человек находился в небольшом расчищенном пространстве, окруженном кустами. Мистер Смит не видел его, пока собака не заскулила и не побежала ему между ног.

Мистер Смит говорит, что волосы мужчины были черными и длинными, они свисали ему на плечи, и что его тело было густо покрыто черными волосами. Этот человек был удивительно проворным и, судя по всему, был очень крепким и мускулистым мужчиной, против которого у любого обычного человека было бы мало шансов. Он высоко подпрыгивал в воздухе, испуская ужасающие крики, и внезапно исчез в лесу, а длинные черные волосы на его голове развевались позади него, когда он подпрыгивал.

Мистер Смит – человек, который мало говорит, он человек несомненной смелости и его слово имеет большой вес. Когда мистер Смит говорит, что видел такого человека, значит он в самом деле видел его, и в этом не может быть никаких сомнений.

Многие люди в Уинстеде сегодня заявили нам, что готовы пойти и охотиться на этого дикого человека. Что ж, господа, путь открыт. Если он все еще там, его следует схватить ради безопасности местных фермеров и женщин."

Когда эти сообщения попали в народ, вскоре появилось больше очевидцев, утверждающих, что они тоже сталкивались с этим существом, которое быстро получило прозвище "Дикий человек из Уинстеда" (Winsted Wild Man), и по мере распространения новостей и слухов регион начал привлекать толпы репортеров и любопытствующих.

Далее люди начали видеть грозного волосатого мужчину почти повсюду, не только в лесу, но иногда и на заднем дворе их домов, и вскоре это вызвало небольшую массовую истерию. Ниже типичные истории от местных жителей о наблюдении этого существа:

"Джордж Хоскинс сказал, что видел, как Дикий человек выходил из курятника с двумя курицами под мышками. Джим Маддрах заявил, что успел сделать фотографию на свою камеру, однако снял лишь голову Дикого человека с кучей волос, но не его тело. Джим объяснил это состояние тем, что его камера была так сотрясена, что не могла снимать прямо.

Две дамы из Нью-Йорка, находясь в городе, стали свидетелями того, как большое животное пересекло их путь, повернулось, встало на задние лапы и уставилось на них. Они считали, что Дикий человек был похож на шимпанзе или павиана.

Шеф полиции Стив Уиллер заявил, что выследил человека-гориллу в болоте, прежде чем потерял его след и собаки потеряли его запах. А один налогоплательщик выразил надежду, что это действительно дьявол пытался напугать Райли Смита, чтобы тот не тратил так много денег города".

В то время широко распространялись предположения о том, что это за загадочное существо. Некоторые думали, что это сбежавшая из зоопарка обезьяна, в то время как другие полагали, что это, возможно, сбежавший больной из близлежащей психбольницы в Литчфилде, а наблюдения продолжали происходить, и даже местный начальник полиции Стив Уиллер утверждал, что видел это существо и отследил до болота.

Как упоминалось выше, один местный житель сумел сфотографировать голову этого существа, однако ничего не известно, что стало с его фотографией.

Описания монстра при этом, казалось, варьировались от вполне человекоподобной фигуры до чего-то более примитивного, похожего на обезьяну, с некоторыми странными подробностями, даже с добавлением необычных расцветок его меха, а также упоминаний о его огромных клыках.

При этом паника дошла до того, что многие жители этого района боялись выходить из собственных домов, прятались внутри и были уверены, что громадный зверь способен забраться ночью в их дома.

Была объявлена награда за поимку или убийство этого существа и район наводнили группы вооруженных охотников, которые начали стрелять во все, что движется, и все быстро выходило из-под контроля.

Осенью 1895 года один отряд охотников численностью до 100 человек, вооруженных до зубов, открыл огонь по чему-то крупному и живому в кустах, изрешетив его пулями. Но когда они подошли ближе, оказалось. что они убили обычного осла.

К счастью, похоже, что во время этой истерии никто их местных жителей не пострадал, но это, вероятно, потому, что большинство из них прятались в предполагаемой безопасности своих собственных домов.

Однажды в The Herald появился репортах о еще одной большой группе охотников, которая прибыла сюда специально для поимки Дикого человека:

"Отряд "Skaneateles Fusileers" из 100 человек с двумя пушками Гатлинга и военным воздушным шаром вместе с отрядом "Chemung Calvary" из 50 человек прибудут в Вест-Винстед на поезде с ограниченным доступом в вестибюле через Рединг в субботу, чтобы открыть кампания против "Дикаря". Пожалуйста, сделайте нам очень прочную клетку, поскольку мы рассчитываем получить вышеупомянутого человека и выставить его в музее для показа за десять центов".

Впрочем, похоже, что это конкретное сообщение было мистификацией, поскольку заявленная большая группа, похоже, так и не прибыла сюда.

Сообщения подобного рода и истерия продолжались в течение нескольких недель, прежде чем постепенно исчезли из новостей. Люди успокоились.

Позже появилась теория, что все это было просто массовым психозом, вызванным из-за первого репортажа за авторством Лу Стоуна. Дело в том, что позже Стоун прославился своими совершенно причудливыми историями, которые он подавал как реальные новости. До своей смерти в 1933 году он описывал такие вещи, как говорящие собаки, река, которая текла в гору, курица, которая стала красной. В общем все это было похоже на фейк.

Также Стоун как минимум один раз признавался, что своими рассказами он хотел сделать городок Уинстед популярным.

Удивительно, но и многие годы спустя после смерти Стоуна местные жители продолжали настаивать на том, что видели в местных лесах Дикого человека. В том числе была большая новость в 1972 году о том, что здесь видели гигантского волосатого мужчину ростом около восьми футов (2,4 метра), который издавал звук, "похожий на лягушачье кваканье, смешанного с криком кошки".