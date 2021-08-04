В Германии с сентября будут предлагать третью дозы вакцины от COVID-19

Бустерную вакцинацию планируют проводить мРНК-вакциной. К ним относятся Biontech/Pfizer и Moderna. Уязвимым группам с сентября будут предлагать получить дополнительную дозу с помощью мобильных бригад в медицинских учреждениях страны.

Причиной введения третьей дозы стали результаты исследования, показавшие, что определенные группы людей могут испытывать снижение защиты после вакцинации. Это относится к пациентам с ослабленным иммунитетом, очень пожилым людям и тем, кто нуждается в помощи.

Кроме того, в стране хотят разрешить прививки детям от 12 до 17 лет. Их намереваются прививать препаратами BioNTech и Moderna в центрах вакцинации, а также в рамках вакцинации родственников в компаниях.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, в Германии сделали 92,7 млн прививок от коронавируса. Хотя бы одну дозу получили почти 62% населения, полностью привились – 52,6%.

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