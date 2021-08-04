“Фото – бомба”, “Просто слепну от такой красоты”. Модель с 15-м размером груди предстала в откровенном декольте
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На снимке у Кузнецовой яркие розово-голубые тени, как у героини комиксов, кончики волос окрашены в эти же цвета. Модель позирует в черной майке с глубоким декольте, из которой виден бюстгальтер 15-го размера.
Фото Кузнецовой набрало почти 6 тыс. лайков.
“Ух, какая ты красивая! Фото – бомба”, – написала v_i_k_t_o_r_i_a_0204_.
“Я просто слепну от такой красоты”, – прокомментировала __anonimka_03.
“Образ может свести с ума любого”, – призналась _olga.sergeevna07.
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Контекст:
Мила Кузнецова родилась в 1988 году в Киеве. Она была участницей шоу “Модель XL” на “1+1”. Ранее говорилось, что она является обладательницей груди 13-го размера. Например, такая информация подавалась в программе “ЖВЛ” на “1+1”. Сама Кузнецова заверила, что ее бюст 15-го размера.
Кузнецова работает помощником адвоката и принимает участие в фотосессиях как модель.
Кузнецову официально признали обладательницей самой большой натуральной груди в Украине. Ее внесли в Национальный реестр рекордов Украины.
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