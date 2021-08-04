В Греции зафиксировали жару в +47ºC. По всей стране вспыхивают пожары

Согласно метеорологическим данным, дальше по уровню жары идут Макракоми в районе Фтиотида с температурой +46,2°С и Арфара в Мессинии на юго-западе Пелопоннеса с температурой +46,1°С.

За ними – Стилида, Краниди, Спарта и Аргос с температурами от +45,6°С до +45,9°С. В столице Греции самая высокая температура дня +45°С зафиксирована в промышленных зонах Аспропиргос и Ахарнон.

Греческие метеорологи предупреждают и в дальнейшем о высокой температуре более 40°С.

В связи с жарой по всей Греции вспыхивают пожары, отмечает Ekathimerini. За сутки в стране случилось 81 возгорание. Самые опасные пожары фиксировались в северных пригородах Афин – их тушили 520 пожарных. Пожарной службе помогали армия и полиция.

Контекст:

Этим летом аномальная жара, как сообщает The Guardian, наблюдается в Северной Америке, Канаде, Швеции, Новой Зеландии и ряде других стран. Всемирная метеорологическая организация 1 июля сообщала о температурном рекорде для антарктического континента – +18,3 °C.

12 июля в США в районе Долины Смерти зафиксировали одну из самых высоких температур на Земле – +54°C.

CBS News отмечает, что такая температура связана с эффектом так называемого теплового купола, вызванного высоким атмосферным давлением.

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