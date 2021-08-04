 

“Photoshop зашкаливает, зачем уменьшать талию?” 16-летняя дочь Поляковой показала свое новое фото с отдыха

04.08.2021, 7:52, Новости дня
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“Как вам жара?” ­– поинтересовалась у пользователей соцсети 16-летняя Мария.

Снимок девушки набрал больше 10 тыс. лайков.

“Невыносимая. Как всегда удивляешь своими фотками”, – прокомментировала пост пользователь с ником p_k07_2002.

“Маша, разве можно быть такой красавицей? Ты же смущаешь своей красотой не только мужчин, но и женщин”, – написала svitusyapolyakova.

“Photoshop зашкаливает, зачем уменьшать талию? Чтобы казаться стройной?” – возмутилась your_fallen_angelochek.

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A post shared by Maria Polyakova (@mashapolyakova)

 

Контекст:

Мария Полякова (2005) – старшая дочь Поляковой. У нее есть младшая сестра Алиса (2011). Отец детей Поляковой – ее супруг, бизнесмен Вадим.

В сентябре 2020 года Мария Полякова вместе с друзьями организовала группу “Швы”. Летом 2021 года выступление группы раскритиковали в соцсетях за чрезмерное употребление мата. Оля Полякова поддержала дочь, подчеркнув, что всегда будет на ее стороне, даже если не разделяет ее взглядов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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