Огромное животное сфотографировали в Великобритании у стадиона

Всего за несколько дней до фотографии Мэтти на другом конце Честера была замечена еще одна очень большая "коричневая или рыжевато-коричневая" кошка. Честер в целом является горячей точкой для наблюдений за большими кошками.

В британском городе Честер возле футбольного стадиона местный житель по имени Мэтти Роджерс увидел и успел сфотографировать неопознанное крупное черное животное.

Это произошло рано утром во вторник 20 июля 2021 года, когда Роджерс возвращался с ночной смены и шел мимо стадиона. Он заметил нечто черное и массивное рядом с ограждением строительной площадки.

Затем существо зашевелилось и перешло в сторону, скрывшись за строением. За эти считанные секунды Роджерс успел вытащить свой телефон и сделать снимок.

Судя по сравнительным размерам, существо очевидно крупнее любой обычной собаки и хотя оно было заснято издалека и на фото можно разглядеть лишь его нечеткий контур, многие говорят, что оно похоже на большую пантеру.

"Проходя мимо футбольного поля, я увидел что-то большое, прячущееся за строительной площадкой, в дальнем конце, у полей. Я смотрел с дороги в течение 20-30 секунд, пока зверь не появился и не стал похожим на большого кота. Он был слишком большим, чтобы быть кем-то вроде собаки или лисы, и не того цвета, он был угольно-черным, как пума".

"Он крался, как будто наблюдал за чем-то за трибуной, двигаясь медленно, но с движением, которое, несомненно, было кошачьим. У меня есть фото, на котором его можно просто разглядеть до того, как он исчезнет из поля зрения, либо за стойкой, либо в поле за живой изгородью".

"Оно было на открытом воздухе между строительной площадкой и стендом примерно 5 или 10 секунд, но я уверен в том, что видел. У меня возникло искушение перебежать через автостоянку и посмотреть, смогу ли я снова заметить это животное, но я подумал, что мне лучше продолжить идти домой, так как зверь был массивным", – рассказывает Мэтти Роджерс.

К слову, всего за несколько дней до фотографии Мэтти на другом конце Честера была замечена еще одна очень большая "коричневая или рыжевато-коричневая" кошка. Честер в целом является горячей точкой для наблюдений за большими кошками, за последний год произошло несколько подобных наблюдений.

Карта с отметками о наблюдении больших кошек в Великобритании за последние годы. В основном наблюдения происходят на северо-западе Англии.