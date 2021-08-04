Мужчина уснул 37-летним, а проснулся подростком

В июле прошлого года житель Техаса (США) по имени Дэниел Портер проснулся утром в своей постели и понял, что что-то не так: рядом с ним спала женщина, которую он никогда раньше не видел, а из зеркала на него смотрел какой-то взрослый полноватый мужчина.

Дэниел был уверен, что он 16-летний школьник и ему пора на занятия, несмотря на то, что на самом деле он был 37-летним женатым мужчиной и отцом. За одну ночь техасец забыл более 20 лет своей жизни, и его жене Рут пришлось долго успокаивать его и объяснять, кто он на самом деле и где находится, пишет Odditycentral.

– Однажды утром Дэниел проснулся и просто не знал, кто я и где он. Он был очень смущен и напуган. Он думал, что либо напился и ушел домой к незнакомой женщине, либо его похитили. Я видела, как он пытается найти путь к побегу, — рассказала Рут.

Дэниэл был уверен в том, что он 16-летний школьник и ему пора на занятия, несмотря на то, что был 37-летним женатым мужчиной и отцом.

К счастью, мужчина согласился поехать с Рут в дом своих родителей, которые убедили его, что он в безопасности и находится там, где и должен быть. Тем не менее он все еще не узнавал ни супругу, ни дочь, ни друзей, ни двух собак, да и на себя в зеркало смотрел как на незнакомца.

Первоначально Дэниелу Портеру диагностировали временную глобальную амнезию — внезапное нарушение кратковременной памяти, которое, по словам врачей, должно было пройти примерно через 24 часа. Но этого не произошло. Мужчина напрочь забыл все, что происходило в последние 20 лет его жизни. Из-за этого он буквально стал совсем другим человеком — тем, кем был в школьные годы. Семья Дэниела до сих пор пытается смириться с его необычным состоянием.

Это так странно, потому что у меня с ним старые отношения, а у него со мной — новые, — сказала Рут.

Специалисты точно не знают, что спровоцировало такую тяжелую амнезию у техасца, но подозревают, что это был побочный эффект серьезного эмоционального стресса. В январе 2020 года после потери работы у американца начались неэпилептические припадки, вызванные стрессом.

– Как будто его мозг просто сказал, что с него хватит, и стер десятки лет воспоминаний. Я знала, что после эмоциональных травм люди теряют память, но не думала, что они могут забыть сразу 20 лет своей жизни, — поразилась Рут.

В настоящее время Дэниел ходит к психотерапевту и пытается проработать старую травму, чтобы вернуть воспоминания. Врачи уверены, что память вернется, но на это нужно время.