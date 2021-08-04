Предсказаны последствия запуска «Северного потока – 2» для Украины

После запуска газопровода «Северный поток – 2» желание Евросоюза выступать в качестве посредника между Россией и Украиной поубавится и Москва «сможет наказать» Киев, выразил мнение обозреватель Джон Рюль в статье для журнала National Interest.

По мнению обозревателя, благодаря проекту строительства газопровода «Северный поток – 2» Европа якобы остается сильно зависимой от газа из РФ – ключевого для нее поставщика голубого топлива. Однако, предполагает эксперт, новый газопровод также ставит под угрозу экономическую, энергетическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы, в частности, Украины и Польши, передает РИА «Новости».

«Поскольку РФ скоро сможет наказать Украину, ограничивая транзит газа через нее и тем самым не задевая интересы своих важных западноевропейских клиентов, желание ЕС выступать в качестве посредника поубавится», – сообщил Рюль.

Автор публикации также отметил, что в связи с будущим, как он считает, значительным сокращением транзита российского газа Киев рискует не только экономическим потерями, но и лишением себя доступа к жизненно важному источнику энергии.

Накануне бывший глава правления Нафтогаза Андрей Коболев выразил мнение, что потеря Украиной статуса «любимца» США стала главной причиной провала борьбы с проектом «Северный поток – 2».

Напомним, Вашингтон и Берлин заключили сделку по газопроводу «Северный поток – 2». США обещают не накладывать санкции на немецкого оператора проекта, а Германия взамен сделает все от нее зависящее, чтобы продлить российско-украинский контракт на прокачку газа до 2034 года.