 

Азаров назвал Зеленского «страшной ошибкой» Украины

04.08.2021, 7:38, Новости дня
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Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров назвал Владимира Зеленского «страшной ошибкой» Украины.

Азаров усомнился в интеллектуальных способностях Зеленского и его команды, передает РИА «Новости».

«Посмотрите на лица тех, кто сейчас диктует решения власти. В того же Зеленского вглядитесь. Вы что считаете, что это ваш президент? Что это лидер нации? Да послушайте его хотя бы две минуты непредвзято… Это страшная ошибка для Украины», – сообщил Азаров в эфире телеканала NewsOne.

Также экс-премьер сообщил об отсутствии политической элиты в стране. В качестве примера он привел судей и прокуроров, которые, по его мнению, незаконно преследуют лидера «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

«Я не хочу обижать, конечно, людей, но все-таки хотелось бы какой-то интеллигентности, признаков мышления, сообразительности. Более убогих физиономий я не встречал. <…> Это страшно для системы правосудия», – отметил он.

Накануне политолог Дмитрий Корнейчук назвал главную ложь Зеленского на посту президента Украины.



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