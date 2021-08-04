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Школы Рыбинска получили 55 тысяч учебников к учебному году

04.08.2021, 7:37, Новости
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27 школьных библиотек смогут обновить учебники для вторых и седьмых классов. Самые крупные партии получат общеобразовательные учреждения №№ 1, 4, 5, 12, 17 и 32.

Формирование фонда учебников традиционно проходит в июле и августе в рамках подготовки к новому учебному году. Обновление проводят по ступеням обучения. Так в прошлом году школы получили новые учебные пособия для первых, шестых и одиннадцатых классов. В этом – для вторых и седьмых.

35 тысяч экземпляров учебников, а с учетом нескольких частей – 55 тысяч книг, сейчас находятся в Информационно-образовательном центре Рыбинска. Отсюда начнется распределение по учебным заведениям в зависимости от заявленной потребности.

– В Рыбинске создан уникальный муниципальный обменный фонд учебниками. Он работает с 2014 года. Мы собираем информацию о резервах, которыми обладают школы, и при необходимости проводим перемещение фондов, чтобы у каждого ребенка был свой учебник к новому учебному году, – рассказала Наталья Самылкина, руководитель отдела «Инфотека» Информационно-образовательного центра города Рыбинска.

В этом году рыбинские семиклассники получат обновленный учебник физики авторов Перышкина И.М. и Иванова А.И. издательства «Просвещение». Этот учебник соответствует новому федеральному образовательному стандарту.

– Изменена его структура и подходы в подаче материала. Очень много иллюстраций, схем и отсылок к интернет-ресурсам. Этот учебник прошел серьезную экспертную оценку со стороны Министерства просвещения. Он соответствует новой концепции преподавания физики, значимой для технического образования, – подчеркнула педагог.

Общая стоимость новых учебников, которые получат школы Рыбинска в этом году – около 25 миллионов рублей. Это областные и муниципальные средства, отметили в пресс-служба администрации города. Рыбинска




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