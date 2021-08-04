Мнение: О главном вопросе в возвращении Крыма Украине

Первое правило политика, сформулированное ещё китайским мыслителем Лао-цзы, – Никогда не говори «никогда». Его и нарушил нынешний украинский президент Владимир Зеленский, заявив, мол, «никогда #Крым не станет российским».

Казалось бы, слова чисто для внутриукраинского употребления накануне намеченного на конец августа пафосного мероприятия под названием саммит «Крымской платформы». Предполагается, что на этой международной площадке разные страны, организации и эксперты будут разрабатывать стратегии передачи полуострова в состав Украины.

По большому счёту… реалистичная украинская стратегия тут может быть только одна. Сидеть на берегу и ждать, когда по волнам проплывёт труп врага. Ждать, возможно, придётся долго: Эльзас и Лотарингию Франция окончательно вернула себе почти через 75 лет после потери. Причём потребовалось две мировые войны для этого. Голаны в составе Израиля уже более 50 лет, и пока нет даже намёка на их возвращение Сирии.

Впрочем, некоторые говорят, что #Россия может распасться гораздо раньше. И Крым сам упадёт в добрые руки украинцев. Хотя последнее – не точно.

Вот что Владимир Зеленский говорил насчёт никогда.

Главное, что «это не их земля, они не будут здесь. Их поколения здесь расти не будут, и дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут. Это никогда не будет русской территорией, просто никогда».

Потому что у Владимира Зеленского, уроженца Кривого Рога, выбиравшегося в Крым разве что на летний отдых, с полуостровам связаны особые воспоминания – гастрономические, романтические и т.п. А вот «оккупанты» никогда не будут любить Крым так, как его любят украинцы.

Но в этой логике коренные крымчане – а это не только крымские татары – любят свою малую родину ещё больше и сильнее, чем регулярно приезжавшие отпускники с материка. Почему-то им в праве считать Крым своим и только своим домом нынешние украинские власти отказывают, записав 2 млн жителей полуострова, большинство из которых там родилось и выросло, причём не в одном поколении, в оккупанты…

«Все они вернутся к себе домой. Вопрос времени», – резюмировал текущий украинский лидер, невольно заострив внимание на действительно главном вопросе.

Время, время… Есть ли оно у самого Владимира Зеленского? А у Украины?

—