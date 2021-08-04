ФСБ утверждает, что консул Эстонии Март Лятте пытался добыть сведения о «планах России в Арктике»

Эти же планы опубликованы на госресурсах РФ.

Федеральная служба безопасности заявила, что эстонский дипломат Мартин Лятте пытался получить закрытую информацию о планах РФ в Арктике, и обнародовала видео его задержания 6 июля. Об этом в Центре общественных связей ФСБ сообщили ТАСС.

По данным ФСБ, Лятте несколько раз встречался с гражданином РФ и интересовался этой информацией, «при этом Лятте заведомо понимал, что названные документы носят закрытый характер». На видео, переданном службой в СМИ, записана часть встречи Лятте. На ней обсуждают деятельность РФ в арктической зоне, собеседник предлагает ему «план реализации политики государственной, потом план реализации председательства, ну и еще указ президента о <…> политике в арктической зоне».

План мероприятий РФ в Арктике находится в открытых источниках: он доступен на сайте сетевого издания «Арктика и Север», а новостная заметка о принятой концепции находится на сайте Правительства России. Указ Президента РФ об основах государственной политике в Арктике до 2035 года опубликован на сайте Кремля.

Скриншот с сайта журнала «Арктика и Север»

На следующий день после задержания Мартин Лятте был объявлен персоной нон грата и выслан из России. В МИДе заявили, что «имеются неопровержимые доказательства противозаконной деятельности <…> эстонского «дипломата», а в ФСБ указали, что его действия носят «явно враждебный характер».

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МИД Эстонии посчитал задержание Лятте провокацией. По данным министерства, консул во время задержания был на рабочей встрече в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете. «Это еще один пример того, что РФ не заинтересована в дружеских отношениях с соседними странами», — заявил представитель ведомства РБК.

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