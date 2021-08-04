Гривна к евро подорожала до 31,89 грн/€

Гривна к доллару осталась на уровне 26,84 грн/$.

Курс украинской национальной валюты к евро вырос на одну копейку: с 31,90 грн/€ до 31,89 грн/€.

К российскому рублю гривна подорожала с 3,69/10 руб. до 3,68/10 руб.

Контекст:

Согласно прогнозу украинского финансиста Тараса Козака, в ближайшие месяцы курс доллара будет колебаться в диапазоне 26,5–27,5 грн/$, ближе к нижнему краю.

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