Губернатору штата Нью-Йорк собрались объявить импичмент

Законодательное собрание штата Нью-Йорк ожидает документы от генерального прокурора для завершения расследования по импичменту губернатора штата Эндрю Куомо и принятия решения по его отстранению от занимаемой должности, сообщил спикер заксобрания Карл Хисти.

«Как только мы получим все необходимые документы и доказательства от генерального прокурора, мы безотлагательно начнем завершение нашего расследования по импичменту», – приводит слова спикера заксобрания ТАСС.

Хисти отметил, что после заявления прокуратуры штата об установлении фактов сексуальных домогательств Куомо к нескольким девушкам, ему «ясно, что губернатор потерял доверие демократического большинства в заксобрании и больше не может находиться на своем посту».

Ранее президент США Джо Байден призвал однопартийца Эндрю Куомо уйти с поста губернатора штата Нью-Йорк. Накануне сенаторы-демократы, включая спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера призвали Куомо подать в отставку с поста губернатора штата Нью-Йорк в связи с подтвердившимися фактами сексуальных домогательств к подчиненным.

Во вторник генпрокурор штата Летиция Джеймс из Демократической партии заявила, что по итогам расследования было установлено, что Куомо подвергал сексуальным домогательствам нескольких девушек из числа подчиненных, а также не имеющих отношения к администрации штата. Прокуратура штата не предъявляла Куомо каких-либо обвинений.

Напомним, в декабре 2020 года бывшая подчиненная губернатора Нью-Йорка Линдси Бойлан обвинила Куомо в домогательствах. Позже на Куомо пожаловалась Шарлотта Беннетт, бывшая исполнительная помощница и советник по вопросам политики в области здравоохранения в администрации губернатора Нью-Йорка. С обвинениями в адрес Куомо выступили еще несколько женщин. По данным Associated Press, Байден рассматривал кандиатуру Куомо в числе претендентов на должность генпрокурора – министра юстиции.