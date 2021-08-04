Дисциплинарная комиссия МОК начала работу по делу Тимановской

Дисциплинарная комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) начала работу по делу белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, сообщил официальный представитель МОК Марк Адамс.

«Мы получили отчет от Национального олимпийского комитета Белоруссии по ситуации с Тимановской. МОК начинает работу дисциплинарной комиссии и хочет услышать мнение об этом в том числе и тренерского штаба команды, включая главного тренера Юрия Моисевича», – приводит слова Адамса ТАСС.

Ранее Тимановская покинула посольство Польши в Токио, после чего прибыла в токийский аэропорт Нарита, откуда собиралась вылететь в Варшаву. Однако незадолго до посадки на рейс до Варшавы Тимановская в аэропорту Токио пересела на рейс до Вены.

Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.

В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.