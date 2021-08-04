Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,75 копейки, курс евро вырос на 10 копеек.

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи в среду снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 0,75 копейки и составил 72,9325 рубля. Курс евро вырос на 10 копеек и составил 86,66 рубля, передает ТАСС.

Напомним, во вторник рубль на открытии торгов укрепился к доллару и евро.