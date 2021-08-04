ЦБ предупредил россиян о схеме мошенников со счетами в иностранных банках

Банк РФ предупредил россиян о схеме мошенников, в которой злоумышленники рассылают на электронную почту письма якобы от имени ЦБ с требованием оплатить комиссию за крупный денежный перевод в иностранном банке.

«Банк РФ по своей инициативе не направляет гражданам письма, не звонит и не рассылает сообщения. При получении электронных писем о поступлении на ваше имя крупной денежной суммы в иностранном банке или организации, происхождение которой вам неизвестно и/или вызывает сомнения, а также с предложением оплатить комиссию/налог/страховку и т. д. для её получения, настоятельно рекомендуем не отвечать на такие сообщения и ни в коем случае не переводить деньги, так как это распространенный вид мошенничества», – приводит сообщение банка ТАСС.

Также регулятор отметил, что мошенники могут от имени Банка РФ звонить, рассылать сообщения в мессенджерах с предложением получить компенсацию за купленные ранее лекарственные средства. В банке напомнили, что во всех случаях, вызывающих подозрение, сразу же обращаться в правоохранительные органы.

Ранее в ЦБ рассказали, что организаторы финансовых пирамид стали чаще использовать соцсети для продвижения своих «проектов», зачастую обходясь без сайта, чтобы не оставлять никаких координат для отслеживания.