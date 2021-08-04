При стрельбе около Пентагона пострадали люди

Несколько человек пострадали при стрельбе недалеко от здания Пентагона, сообщают СМИ.

Служба охраны блокировала здание Пентагона из-за инцидента в транзитном центре американского министерства обороны, сообщило управление охраны Пентагона, передает РИА «Новости».

«Пентагон сейчас блокирован в связи с инцидентом в транзитном центре… Мы призываем избегать поездок в этот район», – сообщило управление в Twitter.

Ранее стало известно, что инциденты со стрельбой в США в период с 17 июля по 23 июля унесли жизни не менее 430 человек.