 

При стрельбе около Пентагона пострадали люди

04.08.2021, 5:51, Новости дня
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Несколько человек пострадали при стрельбе недалеко от здания Пентагона, сообщают СМИ.

Служба охраны блокировала здание Пентагона из-за инцидента в транзитном центре американского министерства обороны, сообщило управление охраны Пентагона, передает РИА «Новости».

«Пентагон сейчас блокирован в связи с инцидентом в транзитном центре… Мы призываем избегать поездок в этот район», – сообщило управление в Twitter.

Ранее стало известно, что инциденты со стрельбой в США в период с 17 июля по 23 июля унесли жизни не менее 430 человек.



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