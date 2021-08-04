Министр спорта провел лекцию общества «Знание» для школьников и студентов

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04.08.2021, 5:30, Новости дня
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Министр спорта РФ Олег Матыцин провел лекцию российского общества «Знание» для школьников и студентов, участников общероссийских конкурсов «Твой ход» и «Большая перемена».

Для участников конкурсов также провели экскурсию по Большой спортивной арене «Лужники», в ходе которой они узнали об истории строительства олимпийского стадиона, сообщили в обществе «Знание».

Также им показали оригинальные предметы из наследия Московской Олимпиады 1980 года – факелы олимпийской эстафеты, медали, пьедестал для награждения.

В ходе встречи Матыцин рассказал о традициях олимпийского движения в РФ и достижениях российских спортсменов, а также поделился мнением о месте спорта в жизни каждого человека.

«Спорт – это настоящая школа жизни. Он помогает почувствовать, что человек может и к чему стремится, учит уважать партнеров по команде и соперников, уметь проигрывать, уметь уважать успехи других. Это те качества, которые помогают в жизни, которые являются базовыми ценностями для любого человека», – отметил министр.

Он также рассказал о том, как будет развиваться спортивная инфраструктура России. По его словам, на всей территории страны, от Калининграда до Камчатки, планируется создать современные спортивные базы, которые станут важным элементом подготовки спортсменов в регионах.

Также глава ведомства и участники экскурсии обсудили возможности спортивных занятий в условиях карантина, обменялись впечатлениями о ходе летних Олимпийских игр в Токио и порадовались успехам российских спортсменов.



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