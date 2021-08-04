Тимановская покинула посольство Польши в Токио

Белорусская спортсменка Кристина Тимановская покинула посольство Польши в Токио, после чего прибыла на микроавтобусе полиции в токийский аэропорт Нарита для вылета в Варшаву.

Автомобиль в который, предположительно, села Тимановская, предварительно заехал на территорию посольства Польши и припарковался в подземном гараже. Спортсменка села в машину за закрытыми воротами, передает ТАСС.

На пути в токийский аэропорт Нарита машину с Тимановской сопровождали два автомобиля полиции без опознавательных знаков. Багаж спортсменки, предположительно, находился в другом автомобиле. Тимановскую сопровождали сотрудники польского посольства, которые, как сообщил осведомленный источник, должны будут полететь вместе с девушкой в Варшаву.

После прибытия в токийский аэропорт Нарита Тимановская направилась на регистрацию в VIP-терминал, куда из числа работников СМИ доступ имеют только аккредитованные при аэропорте японские журналисты. Снимавшие прибытие Тимановской репортеры пытались задать вопросы, однако спортсменка прошла мимо них молча.

Накануне премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что разговаривал с Тимановской, и заверил, что на днях спортсменка прибудет в Варшаву. Ранее замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что Тимановская получила польскую гуманитарную визу. ЕС поддержал решение Польши принять белорусскую легкоатлетку. По словам члена оппозиционного народного антикризисного управления (НАУ), бывшего генерального секретаря НОК Белоруссии Анатолия Котова, легкоатлетка прибудет в Польшу на этой неделе.

В выходные появилась информация, что Тимановскую насильно хотели вывезти с Олимпиады после критики спортивного руководства. Белоруссия заявила, что Тимановскую отправляют на родину в связи с эмоционально-психологическим состоянием. После вмешательства МОК Тимановская заявила, что находится «в безопасном месте». Газета ВЗГЛЯД разбирала, как скандал с Тимановской разделил белорусское общество на два лагеря.